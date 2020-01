Pokémon Home: Konkrete Details zu Preisen, Funktionen und Kompatibilität

Nintendo und The Pokémon Company haben heute eine offizielle Website zu Pokémon Home eröffnet und somit erstmals konkrete und zahlreiche Details zum „neuen Zuhause“ für eure Pokémon bekannt gegeben.

Im Februar wird die Applikation auf Nintendo Switch und Smartphones an den Start gehen, das wissen wir bereits seit der letzten Pokémon-Direct. Die Grundfunktionen von Pokémon Home sind das Sammeln, Übertragen und Tauschen von Pokémon. Das funktioniert natürlich nur mit kompatiblen Spielen. Diese heißen vorerst: Pokémon Schwert und Schild, Pokémon Let’s Go: Evoli und Pikachu.

Außerdem, und das dürfte für Pokémon-Fans ganz besonders wichtig sein, kann man sowohl die Switch-Version als auch die Smartphone-Version von Pokémon Home mit Pokémon Bank verbinden. Für die Verknüpfung mit Pokémon Bank wird man allerdings das Premium-Modell von Pokémon Home haben müssen. Dazu auch:

Pläne zum Verknüpfen mit Pokémon GO bestehen seitens Nintendo ebenfalls. In welche Richtungen das alles funktioniert, zeigt die Infografik anschaulich:

* Nachdem ein Pokémon von Pokémon: Let’s Go, Pikachu! oder Pokémon: Let’s Go, Evoli! auf Pokémon Schwert oder Pokémon Schild übertragen wurde, kannst du es nicht mehr nach Pokémon: Let’s Go, Pikachu! oder Pokémon: Let’s Go, Evoli! zurückschicken. Du kannst allerdings Pokémon von Pokémon: Let’s Go, Pikachu! nach Pokémon: Let’s Go, Evoli! (oder andersherum) übertragen.