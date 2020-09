NieR Replicant ver. 1.22474487139… erscheint hierzulande am 22. April 2021 für PS4 und Xbox One

Im Rahmen der Tokyo Game Show 2020 strahlten Square Enix und Entwickler Toylogic heute einen Livestream zu NieR aus, der mit „We Have a Decent Amount of New Info” betitelt wurde. Und eine ordentliche Menge an neuen Infos hatte man tatsächlich im Gepäck! Unter anderem nämlich das Veröffentlichungsdatum von NieR Replicant ver. 1.22474487139….

Der Titel erscheint hierzulande am 22. April 2021 für PlayStation 4 und Xbox One. Einen Tag später, am 23. April folgt dann die PC-Version via Steam.

Die „White Snow Edition“ im Überblick

Zusätzlich zu der Standard-Edition enthüllte man zudem, dass eine spezielle „White Snow Edition“ erscheinen soll, die mit 159,99 Euro zu Buche schlägt. Die Edition bietet folgende Inhalte:

Eine Kopie von NieR Replicant ver. 1.22474487139…

Grimoire-Pin-Set: „Grimoire Weiss“-, „Grimoire Noir“- und „Grimoire Rubrum“-Pins inkl. Display-Box

Skript-Set: Ein Set bestehend aus sieben Büchern, die das gesprochene Skript des Spiels enthalten; die Cover sind von Charakter-Designer Akihiko Yoshida gestaltet; die Bücher kommen inkl. Hard-Case.

Special Soundtrack: Eine Musikkollektion auf zwei Discs; bietet neu bearbeitete und arrangierte Musikstücke aus NieR Replicant ver.1.22474487139…; inkl. Premium-Verpackung im „Grimoire Weiss“-Design

Steelbook: Das Steelbook ist von Illustrator Kazuma Koda gestaltet

„Lunar Tear“-Collector’s Box

Der deutsche Square Enix Store nimmt bereits Vorbestellungen der White Snow Edition für PS4, Xbox One und PCs entgegen. Von einer Store-Exklusivität war noch keine Rede, aber man kann nie wissen. In Japan wird die Edition ausschließlich für PlayStation 4 verfügbar.

Digitale Vorbestellen des Hauptspiels erhalten auf allen Plattformen einen Mini-Soundtrack. PlayStation-4-SpielerInnen werden darüber hinaus mit einem dynamischen Design und Avatar-Set bedacht. Pc-SpielerInnen hingegen erhalten zusätzlich ein Wallpaper-Set.





Für die Gestaltung des japanischen Spiel-Covers zeichnet sich Akihiro Yoshida verantwortlich. Die nordamerikanische und europäische Version wird von Koda Kazumas Illustration geschmückt. Die westliche Edition erhält die japanische Schachtelkunst zusätzlich als Wendecover.

Zudem enthüllte man im Rahmen des Livestream einen ersten Blick auf das Gameplay von „NieR Replicant“, in dem auch das Kampfsystem kurz vorgeführt wird. „NieR: Automata“-Fans dürften sich über den ersten Eindruck freuen.

Der neue TGS-Trailer und erste Gameplay-Eindrücke

Der TGS-Trailer:

Das Gameplay startet ab 26:45 – 30:14:

Eine Nachricht der Entwickler:

via Gematsu, Bildmaterial: NieR Replicant ver. 1.22474487139…, Square Enix / Toylogic