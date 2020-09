Level-5 wird auf der TGS 2020 mit mobilem Ni-no-Kuni-Ableger vertreten sein

Nachdem bereits Square Enix und Capcom ihr Line-up für die diesjährige Tokyo Game Show 2020 Online bekannt gaben, zieht auch Level-5 nach. So werden insgesamt drei Spiele näher gezeigt, die demnächst in Japan erscheinen werden. Von 8:00 bis 9:50 Uhr deutscher Zeit könnt ihr euch knapp zwei Stunden lang die neusten Spiele anschauen.

Das MMORPG Ni no Kuni: Cross Worlds soll noch in diesem Jahr für iOS und Android erscheinen. Hier seid ihr Beta-TesterInnen für das Virtual-Reality-Spiel „Soul Divers“. Im Laufe des Spiels bemerkt ihr, dass die Welt des Spiels real ist. Nachdem ihr auf eine mysteriöse Frau namens Rania trefft, erfahrt ihr von eurer Mission. Um diese zu erfüllen, gilt es sich mächtigen Feinden zu stellen und das Königreich wieder aufzubauen.

Roboter, Geister und Fabelwesen

Auch zu Megaton Musashi soll es weitere Informationen geben. Der Titel spielt im Jahre 2118, wo die Erde von außerirdischen Eindringlingen, den Dracter, in wenigen Tagen fast vollkommen zerstört wurde. 90 Prozent der Erdbewohner wurden ausgelöscht und die Aliens haben aus der Erde ein Nest für sich gebaut. Die Erde hat nach dem Angriff die Form eines Donuts. Es gibt jedoch Hoffnung: Die Hauptfiguren des Spiels steuern riesige Maschinen, die sogenannten Musashi, und stellen sich gegen die feindlichen Dracter. Das neuste Cross-Media-Projekt Megaton Musashi von Level-5 befindet sich für PlayStation 4, Nintendo Switch sowie iOS und Android in Entwicklung. Zum Veröffentlichungszeitraum äußerte man sich hingegen noch nicht.

Schlussendlich gibt Level-5 weitere Informationen zum School-Life-RPG Yo-kai Watch Jam: Yo-kai Academy Y – Waiwai Gakuen Seikatsu. Im Spiel wird Jinpei im Mittelpunkt stehen, mit dem man ein „aufregendes Abenteuer an der Schule“ erlebt. Der Spieler ist an der „Y Academy“ gelandet, einer große Elite-Schule. Ihr genießt das Schulleben und klärt die Geheimnisse auf, die euch und eure verrückten Freunde im Schulalltag erwarten. Dazu muss man aber erstmal Mitglied im „YSP Club“ der Schule werden. Das Spiel erschien in Japan bereits am 13. August für Nintendo Switch via Nintendo eShop, soll aber mit weiteren Inhalten gefüllt werden. Auch für PS4 soll das Spiel noch erscheinen.

