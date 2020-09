Koei Tecmo kündigt Fist of the North Star: Ken’s Rage 2 für Mobilgeräte an

Koei Tecmo hat Fist of the North Star: Ken’s Rage 2 für Mobilgeräte angekündigt. Das Action-RPG wird von Midas entwickelt und soll noch in diesem Jahr in Japan für iOS und Android als Free-to-play-Titel mit Mikrotransaktionen erscheinen. Interessierte Spieler können sich bereits vorabregistrieren.

Fist of the North Star: Ken’s Rage 2 erschien einst für PlayStation 3, Xbox 360 sowie Wii U. Mehr Informationen zur neuen mobilen Veröffentlichung und allfälligen geplanten Neuerungen sollen bei der Tokyo Game Show 2020 Online folgen. Bis dahin gibt es zwei erste Bilder zum Projekt.

Mit Fist of the North Star: Legends ReVIVE ist derzeit bereits ein Mobile-Ableger der Serie im Westen erschienen. Auf Konsolen ging es zuletzt mit Fist of the North Star: Lost Paradise auf PS4 zur Sache.

Erste Bilder zu Fist of the North Star: Ken’s Rage 2

