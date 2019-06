Fist of the North Star: Legends ReVIVE erscheint noch in diesem Jahr im Westen für Mobilgeräte

By

Bildmaterial: Fist of the North Star: Legends ReVIVE, Sega

Sega hat den neuen Mobile-Ableger Fist of the North Star: Legends ReVIVE inzwischen auch für den Westen angekündigt und den Debüt-Trailer zum Projekt veröffentlicht. Ihr könnt euch ab sofort im Rahmen einer Kampagne vorab registrieren lassen. Die Veröffentlichung ist noch in diesem Jahr für iOS- und Android-Geräte geplant.

Omae wa mou shindeiru

Es wird das größte Kader versprochen, welches je in einem Spiel zu Fist of the North Star geboten wurde. Daraus wird man sich sein Team zusammenstellen können. Mit nur einem Fingertipp können 3D-Kämpfe bestritten und mit dem richtigen Timing ganze Kombos gelandet werden.

Die speziellen Angriffe aus dem Original sind dabei natürlich vertreten. Die Charaktere werden von Grund auf neu gestaltet, dieser Vorgang wird vom ursprünglichen Künstler, Tetsuo Hara, beaufsichtigt. Spieler dürfen sich auch auf bekannte Szenen freuen.

Der Debüt-Trailer von Fist of the North Star: Legends ReVIVE

via Gematsu