Das Adventure TOHU lädt euch zur Entdeckung seltsamer Fischplaneten ein

The Irregular Corporation und Entwickler Fireart Games (Spirit Roots) haben gemeinsam TOHU angekündigt. Ein Adventure, das noch in diesem Jahr für PC-Steam, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheint. Gleich zum Start gibts auch ein ausgiebiges Gameplay-Video, das einen Einblick in ein frühes Rätsel aus dem Spiel ermöglicht.

In TOHU gilt es, eine aus seltsamen Fischplaneten bestehende Welt zu entdecken. Ihr erkundet Landschaften und löst Rätsel, um die Wahrheit hinter einem mysteriösen kleinen Mädchen und ihrem mechanischen Alter-Ego Cubus aufzudecken. TOHU bietet traditionelle Adventure-Mechaniken und eine Welt, in der die Gesetze der Physik nicht immer gelten.

SpielerInnen wechseln jederzeit zwischen dem Mädchen und Cubus hin und her um deren Fähigkeiten zu nutzen. Abgegrundet werden soll das Spielerlebnis von einem Soundtrack aus der Feder von Christopher Larkin, dessen Klänge ihr aus Hollow Knight kennt.

Bildmaterial: TOHU, The Irregular Corporation, Fireart Games