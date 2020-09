Genshin Impact: Seht euch den nächsten Story-Teaser „Gnostic Chorus“ an

Die Veröffentlichung von Genshin Impact rückt mit dem 28. September näher. Während miHoYo kürzlich den Story-Teaser „The Boy and the Whirlwind“ veröffentlichte, folgt nun der nächste. Dieser trägt den Titel „Gnostic Chorus“.

Einmal mehr tritt in der japanischen Version des Story-Teasers Ayumu Murase, ein renommierter japanischer Synchronsprecher, als Erzähler auf.

Neben den Versionen für PCs und Mobilgeräte verkündete miHoYo kürzlich, dass auch die PlayStation-4-Version am 28. September an den Start geht. Passend zum Aufbruch nach Teyvat bietet man hier ein „Abenteuerstartpaket“ an.

Die Geschichte von Genshin Impact

In Genshin Impact spielt ihr eine mysteriöses Person, bekannt als Reisender. Nachdem ihr plötzlich von eurem Geschwisterteil getrennt wurdet, strandet ihr hilflos und ohne eure gewohnten Kräfte in einer euch unbekannten Welt. Ihr seid nun in Teyvat, einer fantastischen Welt, die von sieben Elementen durchwirkt ist. Allerdings seid ihr nicht allein. Ihr begebt euch auf eine epische Reise, um euer verlorenes Geschwisterteil zu finden und die vielen Geheimnisse dieser Welt zu lüften. Auf eurem Weg gewinnt ihr so einige treue Gefährten und macht euch aber auch mächtige Feinde, die sich euch auf eurer Suche entgegenstellen.

Einen kleinen Einblick in die Welt von Teyvat erhascht ihr in diesem Trailer, während der Eröffnungsfilm bereits die Konflikte in Genshin Impact andeutet. Außerdem berichteten wir vor einiger Zeit über die Musik des Open-World-Action-RPGs. Die Veröffentlichung von Genshin Impact ist weltweit für PlayStation 4, PCs, iOS und Android sowie Nintendo Switch angedacht. Wann die Version für Nintendos Hybrid-Konsole erscheinen soll, ist noch nicht bekannt.

Der Story-Teaser „Gnostic Chorus“

via Gematsu, Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo