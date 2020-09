Die meistverkauften Spiele im August: Animal Crossing ist zurück an der Spitze

Im Juni konnte The Last of Us Part II erstmals nach drei Monaten Animal Crossing: New Horizons vom Thron der plattformübergreifenden deutschen Handelscharts verdrängen. Der Nintendo-Hit hatte zuvor die Monate März, April und Mai einsam dominiert. Im Juli musste The Last of Us Part II dann schon seine Führung an das neu veröffentlichte Ghost of Tsushima abgeben. Und jetzt? Ist Animal Crossing: New Horizons zurück.

Der vor etwa einem halben Jahr veröffentlichte Switch-Blockbuster ist im August wieder der am meisten im deutschen Handel veröffentlichte Titel. Nicht schlecht. Ghost of Tsushima muss auf Rang 3 runter, Mario Kart 8 Deluxe fährt auf Platz 2 vor. Bester Neueinsteiger war auf Rang 12 der Microsoft Flight Simulator. Der allerdings hatte mit seinem Start im Xbox Game Pass auch nicht besonders gute Karten, in den physischen Handelscharts weit nach oben zu klettern.

Im Gegensatz zu den wöchentlich ausgegebenen öffentlichen Chartsplatzierungen vermischt man in dieser Topliste alle PC- und Konsolenveröffentlichungen zu plattformübergreifenden Charts. Es ergibt sich also ein stimmigeres Gesamtbild, wenn auch ohne konkrete Zahlen. Außerdem basieren die Charts nur auf physischen Erhebungen und Hochrechnungen.

via game, Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo