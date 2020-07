Die meistverkauften Spiele im Juni: The Last of Us Part II entthront Animal Crossing

Drei Monate in Folge hat Animal Crossing: New Horizons ganz selbstverständlich die deutschen Handelscharts dominiert. Im März, April und Mai 2020 stand das Nintendo-Spiel regelmäßig ganz oben in den Monatscharts, ermittelt von GfK Entertainment und game.

Im Gegensatz zu den wöchentlich ausgegebenen öffentlichen Chartsplatzierungen vermischt man in dieser Topliste alle PC- und Konsolenveröffentlichungen zu plattformübergreifenden Charts. Es ergibt sich also ein stimmigeres Gesamtbild, wenn auch ohne konkrete Zahlen. Außerdem basieren die Charts nur auf physischen Erhebungen und Hochrechnungen.

Im Juni steigt nun wenig überraschend The Last of Us Part II in den Ring und erobert natürlich Platz 1. Gesichert sind mindestens 200.000 verkaufte Einheiten in Deutschland. Animal Crossing muss sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben, bleibt aber immer noch deutlich vor den bestplatzierten anderen Neueinsteigern wie 51 Worldwide Games oder SpongeBob Schwammkopf. Einen hohen Wiedereinstieg kann sich Ring Fit Adventure sichern, das zweitweise gut erhältlich war und so wohl einige Einheiten absetzen konnte.

Welche der meistverkauften Spiele im Juni habt ihr selbst im Regal stehen?

via game, Bildmaterial: The Last of Us Part II, Sony / Naughty Dog