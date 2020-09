Die fünf DLC-Packs zu Azur Lane: Crosswave erscheinen am 5. Oktober

Idea Factory International wird die fünf DLC-Packs zu Azur Lane: Crosswave auch im Westen für PlayStation 4 und PC-Steam am 5. Oktober veröffentlichen. Einzeln kosten diese 7,99 US-Dollar, im Gesamtpaket 33,95 US-Dollar.

Der Inhalt der DLC-Pakete von Azur Lane: Crosswave

Jedes DLC-Pack enthält einen spielbaren Charakter, drei Unterstützungseinheiten sowie entsprechende Inhalte für den Story-Modus. Konkret geht es um folgende Charaktere:

Taihou mit Saint Louis, Dunkerque und Jean Bart

Formidable mit Warspite, HMS Neptune und Zara

Roon mit Graf Zepplin, Deutschland und Admiral Graf Spee

Le Malin mit Essex, Baltimore und Centaur

Sirius mit London, Alabama und Azuma

Azur Lane ist ursprünglich ein Side-Scrolling-Shooter von Shanhai Manjuu und Xiamen Yongshi, der 2017 für iOS- und Android-Geräte erschienen ist. Der kürzlich auch im Westen für PS4 und PCs veröffentlichte Ableger Azur Lane: Crosswave nutzt die Unreal Engine 4, um die ursprünglich in 2D animierten Figuren des Mobile-Spiels in 3D-Cel-Shading-Optik in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Unseren Test der PS4-Version findet ihr hier.

Eine Switch-Umsetzung für Japan

In Japan steht am 17. September 2020 zudem eine Nintendo-Switch-Version von Azur Lane: Crosswave an. Mit dabei sind dann auch neue Features, darunter ein verbesserter Foto-Modus. Wo man bisher nur drei 3D-Charaktermodelle fotografieren konnte, sind nun bis zu sechs Charaktere möglich. Die DLC-Charaktere Taihou und Formidable sind außerdem bereits in der Neuveröffentlichung enthalten. Dazu gehören auch ihre Story-Kapitel. Für den Westen ist eine entsprechende Umsetzung bisher nicht angekündigt.

via Gematsu, Bildmaterial: Azur Lane: Crossware, Idea Factory International / Compile Heart, Felistella