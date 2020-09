Azur Lane: Crosswave hisst auch im Westen die Segel auf Nintendo Switch

Idea Factory International bringt die Nintendo-Switch-Portierung von Azur Lane: Crosswave auch in den Westen. Diese Veröffentlichung soll physisch und digital im nächsten Jahr erfolgen. Azur Lane ist ursprünglich ein Side-Scrolling-Shooter von Shanhai Manjuu und Xiamen Yongshi, der 2017 für iOS- und Android-Geräte erschienen ist.

Der auch im Westen für PS4 und PCs bereits veröffentlichte Ableger Azur Lane: Crosswave nutzt die Unreal Engine 4, um die ursprünglich in 2D animierten Figuren des Mobile-Spiels in 3D-Cel-Shading-Optik in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Unseren Test der PS4-Version findet ihr hier. Die Switch-Umsetzung erschien in Japan am 17. September 2020.

Das bietet die Switch-Umsetzung

Mit dabei sind auch neue Features, darunter ein verbesserter Foto-Modus. Wo man bisher nur drei 3D-Charaktermodelle fotografieren konnte, sind nun bis zu sechs Charaktere möglich. Die bisherigen DLC-Charaktere Taihou und Formidable sind außerdem bereits in der Neuveröffentlichung enthalten. Dazu gehören auch ihre Story-Kapitel.

Der Eröffnungsfilm der Switch-Version

via PR, Bildmaterial: Azur Lane: Crossware, Idea Factory International / Compile Heart, Felistella