Xbox Game Pass im August weiterhin mit Microsoft Flight Simulator, Battletoads und Tell Me Why

Viele der neuen Game-Pass-Spiele im August waren bereits vorab bekannt, was natürlich auch am Game-Pass-Versprechen liegt. Der Microsoft Flight Simulator, Battletoads und Tell Me Why gleich zur Veröffentlichung ohne zusätzliche Kosten. Nicht übel. Nachdem die ersten August-Games, darunter Final Fantasy VII HD, bereits verfügbar sind, gibt es nun die Ladung für Ende des Monats. Erweitert wird das Portfolio in diesem Monat auch noch um das interessante Spiritfarer oder die Xbox-Veröffentlichung von New Super Lucky’s Tale. Und weiteren Games…

Jetzt spielen! – Microsoft Flight Simulator (PC)

Jetzt spielen! – Spiritfarer (Konsole & PC)

20. August – Battletoads (Konsole & PC)

20. August – Crossing Souls (PC)

20. August – Darksiders: Genesis (PC)

20. August – Don’t Starve: Giant Edition (Konsole & PC)

21. August – New Super Lucky’s Tale (Konsole & PC)

27. August – Hypnospace Outlaw (Konsole & PC)

27. August – Tell Me Why: Chapter 1 (Konsole & PC)

28. August – Double Kick Heroes (Konsole & PC)

28. August – Wasteland 3 (Konsole & PC)

1. September – Crusader Kings III (PC)

3. September – Resident Evil 7 Biohazard (Konsole & PC)

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass bald:

Ab 31. August:

Creature in the Well (Konsole & PC)

Giana Sisters: Twisted Dreams – Director’s Cut (Konsole)

Metal Gear Solid HD Edition: 2 & 3 (Konsole)

Metro: Last Light Redux (Konsole)

The Jackbox Party-Pack 3 (Konsole)

Ab 1. September nicht mehr verfügbar:

NBA 2K20 (Konsole)

Ab 7. September nicht mehr verfügbar:

Red Dead Redemption 2 (Konsole)

Den Xbox Game Pass gibt es in verschiedenen Bezahlmodellen. Der Xbox Game Pass Ultimate ermöglicht euch neben dem Zugang zum Game-Pass-Line-up außerdem auch Zugang zum Programm von Xbox Live Gold. Und ab dem 15. September könnt ihr auch Cloud-Gaming auf Android-Geräten nutzen.

via PR, Bildmaterial: Xbox Game Pass, Microsoft