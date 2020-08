Xbox Game Pass Ultimate bringt Xbox-Games per Cloud-Gaming auf Mobilgeräte

Dass Microsoft mit dem Xbox Game Pass noch große Dinge vor hat, das ist kein Geheimnis. Schon jetzt bietet das Digitalabo im Ultimate-Format alle Inhalte des Game Pass und von Xbox Live Gold. Monatlich mehr Spiele, als die meisten von uns spielen können. Immer wieder gibt es Meldungen, dass Microsoft den Xbox Game Pass auch auf andere Geräte ausweitet.

Nun ist es so weit. Project xCloud, das die meisten von euch bisher eher beiläufig zur Kenntnis genommen haben, wird Teil des Xbox Game Pass Ultimate. Auf diesem Wege werden für Abonnenten über 100 Spiele per Cloud-Gaming auf Android-Geräten spielbar sein.

Yakuza auf dem Tablet

Ab 15. September geht es mit der „Beta“-Einführung in 22 Ländern los, darunter auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mehr als 100 Spiele werden dann schon am Start sein, darunter Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell me Why, Gears 5, Yakuza Kiwami 2 und viele mehr. Controller- und Gaming-Accessoires von Razer, PowerA, 8bitDo, NACON und anderen Partnern werden unterstützt. Auch der Xbox Wireless Controller ist natürlich kompatibel. Und sogar der DualShock 4.

Microsoft bringt auch neue Mehrspieler- und Couch-Koop-Szenarien ins Spiel. So können SpielerInnen zum Beispiel bei Sea of Thieves gemeinsam in See stechen. Ein Freund an der Xbox am TV und ein zweiter mit Tablet und Controller auf dem Sessel nebenan.

Am 5. August will man beim Samsung Galaxy Unpacked Event weitere Details zu Cloud Gaming präsentieren. Der Xbox Game Pass Ultimate gewinnt damit noch einmal an Mehrwert.

Bildmaterial: Xbox Game Pass, Microsoft