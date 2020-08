Tokyo Game Show 2020 Online: Veranstalter gibt erste Details zur Digital-Messe aus

Große lokale Messe-Veranstaltungen wird es dieses Jahr wohl nicht mehr geben. So fiel bereits die E3 ins Wasser und die Gamescom 2020 findet nur digital statt. Das muss jedoch nichts Schlechtes sein, denn Ankündigungen gibt es dennoch. Wie das aussehen kann, erfahren wir in den nächsten Tagen. Denn es ist Gamescom-Woche!

Die Tokyo Game Show hingegen ist noch ein paar Tage hin, wurde aber ebenfalls schon lokal abgesagt. In einem Interview verriet Yasuyuki Yamaji, Head of the Secretariat von Veranstalter CESA, nun nähere Details zur Tokyo Game Show 2020 Online.

Drei TGS-Kanäle für jeden Geschmack

Nach seiner Aussage wird die TGS jede neue Information der Aussteller in einem Programm präsentieren. Auf einem Hauptkanal sollen der Reihe nach Programme ausgestrahlt werden, die in den vergangenen Jahren normalerweise auf Bühnen oder Events abgehalten wurden. Dabei wolle man das Programm für die ZuschauerInnen so anpassen, dass sie sich keine Sorgen über überschneidende Streams machen müssen. Niemand wird Details wegen solchen Dingen verpassen.

Geplant sind bislang drei offizielle Kanäle: Einer für die Aussteller, ein weiterer für das Indie-Event Sense of Wonder Night und die Japan Game Awards sowie ein Kanal für E-Sports-Turniere. Auf einer speziellen Seite werden Unternehmen ebenfalls die Möglichkeit haben ihre eigenen Spiele vorzustellen.

Die Tokyo Game Show 2020 Online findet vom 23. bis 27. September statt.

via Siliconera, Bildmaterial: Tokyo Game Show 2020 Online