Neuer Trailer zu Umihara Kawase BaZooKa!! veröffentlicht

Eigentlich sollte Umihara Kawase BaZooKa!! in einem Monat weltweit im Handel erhältlich sein. Jedoch gab Publisher ININ Games nun bekannt, dass man das Spiel um einen Monat verschieben muss. Zumindest in Nordamerika. Dort erscheint der Titel nun am 30. Oktober 2020. Dafür gibt es einen neuen Trailer – und den könnt ihr euch natürlich auch in Europa ansehen.

Für Europa ist seltsamerweise weiterhin wie geplant der 29. September als Veröffentlichungstag angegeben. Dann erscheint Umihara Kawase BaZooKa!! sowohl physisch als auch digital für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Die physische Standardversion könnt ihr euch schon bei Amazon vorbestellen*. Außerdem wird es auch eine Collector’s Edition geben.

Actionreicher Multiplayer

Bei Umihara Kawase BaZooKa!! handelt es sich um einen actionreichen Multiplayer-Titel für bis zu vier Spieler online oder lokal. Dabei kann man kooperieren oder sich gegenseitig bekämpfen. Neben dem klassischen Online-Multiplayer soll es auch einen sogenannten Stage-Clear-Modus geben. Versprochen werden über 40 Stages.

Umihara Kawase BaZooKa!! soll neben den bekannten Originalcharakteren der Serie auch weitere Charaktere aus anderen Success- und Studio-Saizensen-Titeln bieten wie z. B. Umihara Kawase Fresh!, Sayonara Umihara Kawase, Doki Doki Poyacchio und Cotton.

