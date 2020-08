Japanische Verkaufscharts: Die Gundam kämpfen sich an Animal Crossing vorbei

In den aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 27. Juli bis zum 2. August 2020 gibt es einen neuen Spitzenreiter. Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. MaxiBoost On (das übrigens auch in Europa erschienen ist) kämpft sich an Animal Crossing vorbei und holt mit 123.000 verkauften Einheiten den ersten Platz. Animal Crossing landet dahinter, auch Ring Fit Adventure kann nochmal zulegen. Die erste Videospieladaption zu Fairy Tail legt einen recht enttäuschenden Einstieg hin.

01./00. [PS4] Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. MaxiBoost On (Bamco) – 123.147 / NEW

02./01. [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) (¥5.980) – 56.730 / 5.337.128 (-40%)

03./04. [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 37.217 / 1.242.596 (+16%)

04./02. [PS4] Ghost of Tsushima (Sony) {2020.07.17} (¥6.900) – 31.932 / 298.234 (-40%)

05./03. [NSW] Paper Mario: The Origami King (Nintendo) (¥5.980) – 22.773 / 182.508 (-55%)

06./05. [NSW] 51 Worldwide Classics (Nintendo) {2020.06.05} (¥3.980) – 16.319 / 277.346 (-35%)

07./00. [NSW] Fairy Tail (Koei Tecmo) {2020.07.30} (¥7.800) – 15.447 / NEW

08./06. [NSW] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (Konami) (¥6.980) – 13.341 / 159.030 (-37%)

09./00. [PS4] Fairy Tail (Koei Tecmo) {2020.07.30} (¥7.800) – 13.236 / NEW

10./08. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 12.801 / 3.063.965 (-16%)

11./07. [PS4] eBaseball Powerful Pro Baseball 2020 (Konami) (¥7.980) – 11.497 / 146.248 (-29%)

12./10. [NSW] Pokemon Schwert & Schild (Pokemon Co.) (¥5.980) – 7.946 / 3.680.595 (-19%)

13./11. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 7.653 / 3.510.700 (-21%)

14./12. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) (¥7.200) – 7.553 / 3.774.126 (-12%)

15./13. [NSW] Super Mario Party (Nintendo) {2018.10.05} (¥5.980) – 6.257 / 1.505.977 (-22%)

16./14. [NSW] Minecraft (Microsoft) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.969 / 1.458.336 (-26%)

17./00. [NSW] Hakuoki: Shinkai – Ginsei no Shou (Idea Factory) (¥6.500) – 4.756 / NEW

18./18. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} – 3.694 / 1.620.553 (-8%)

19./15. [NSW] Fishing Spirits: Switch Version (Bamco) (¥5.700) – 3.556 / 465.408 (-52%)

20./16. [NSW] Dr. Kawashima for Switch (Nintendo) {2019.12.27} – 3.289 / 269.744 (-22%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 86.605 (125.231)

PS4 – 4.025 (1.434)

3DS – 776 (1.042)

XB1 – 41 (40)

via ResetEra, Bildmaterial: Mobile Suit Gundam Extreme VS. Maxiboost ON, Bandai Namco