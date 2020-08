Phantasy Star Online 2 ist jetzt endlich auch in Europa erhältlich

Es war zu hoffen und stand zu erwarten, aber man weiß ja nie. Besonders nicht bei Phantasy Star Online 2. Aber mit der Veröffentlichung bei Steam und mit dem Start von Episode 4 ist das MMO nun nach all den Jahren tatsächlich ganz offiziell auch in vielen Ländern Europas, darunter Deutschland, erhältlich. Laut SteamDB gehören auch Österreich und die Schweiz zu den Glücklichen. Auch im Microsoft Store ist Phantasy Star Online 2 nun auch in unseren Gefilden erhältlich.

Erst vor wenigen Tagen hatte Sega offiziell Phantasy Star Online 2: New Genesis angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Komplettüberholung von PSO2. Das „alte“ PSO2 soll neben New Genesis weiter existieren. Mehr zu Phantasy Star Online 2: New Genesis erfahrt ihr hier.

Bildmaterial: Phantasy Star Online 2, Sega