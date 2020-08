Atelier Ryza weltweit über 500.000 Mal ausgeliefert

Dass Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout das erfolgreichste Spiel der Atelier-Serie ist, gab Koei Tecmo bereits vor einigen Monaten bekannt. Nun veröffentlichte das japanische Unternehmen aktuelle Verkaufszahlen. So belaufen sich die digitalen Verkäufe und die physischen Auslieferungen weltweit auf nun mehr über 500.000 Einheiten. Passend dazu veröffentlichte der Publisher auf seinen sozialen Kanälen Danksagungen und ein Gewinnspiel.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout erschien für PlayStation 4 und Nintendo Switch im September 2019, für PC-Steam im Oktober 2019. Wie sich der erfolgreichste Titel der Reihe spielt, könnt ihr uns unserem Test nachlesen.

Bei diesem Erfolg ist es wenig überraschend, dass Ryza noch eine zweite Chance bekommt. Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy erscheint für PlayStation 4 und Switch am 3. Dezember in Japan und Januar 2021 auf Steam. Eine westliche Version ist für diesen Winter geplant.

