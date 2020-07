Manga-Adaption zu Kingdom Hearts 3 erscheint im Westen

In einem Tweet kündigte Yen Press an, dass man den Kingdom Hearts 3 Manga auch im Westen veröffentlichen wird. Neben der Ankündigung gab es auch einen Link zur Vorbestellung auf der amerikanischen Website von Yen Press. Aber auch Amazon.de listet den Manga bereits und nimmt Vorbestellungen* entgegen.

Das neu erzählte Abenteuer von Sora könnt ihr ab dem 17. November 2020 auf Englisch lesen. Wer nun gar nicht mehr auf Kingdom-Hearts-III-Lesestoff warten kann, kann bereits in die Light Novel zum dritten Teil reinschnuppern, die es seit Anfang Jahr gibt.

Kingdom Hearts 3 Manga aus der Feder von Shiro Amano

Für den Manga sowie die Light Novel ist abermals Shiro Amano zuständig, die auch an vorherigen Umsetzungen zur Kingdom-Hearts-Reihe gearbeitet hat. Sie war auch für die Adaption weiterer Square-Enix-Mangas zuständig, wie beispielsweise die Wiedererzählung von Legend of Mana oder The World Ends with You.

Mehr zu Kingdom Hearts

Um Kingdom Hearts war es in letzter Zeit selten ruhig, auch wenn die Veröffentlichung von Kingdom Hearts III schon wieder ein Weilchen her ist. Kürzlich erschien Kingdom Hearts: Dark Road via Kingdom Hearts: Union χ für iOS und Android. Dort könnt ihr mehr zu Xehanorts Vergangenheit erfahren und Kämpfe über ein Kartenspiel-System bestreiten.

Eine andere Richtung schlägt hingegen das kürzlich angekündigte Kingdom Hearts: Melody of Memory ein. Bei diesem Titel wird es sich nämlich um ein Rhythmus-Action-Spiel handeln. Der Titel soll noch dieses Jahr für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Eine erste Liste von bestätigten Songs gab es ebenfalls schon, die euch zeigt, was euch musikalisch unter anderem erwarten wird.

Wer über all die Jahre stets eine Xbox besaß, bekommt neuerdings sogar die Chance, ohne weitere Kosten in Kingdom Hearts reinzuschnuppern. Derzeit sind Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 sowie Kingdom Hearts HD 2.8 beim Xbox Game Pass spielbar. Und damit ein Großteil der Reihe, von Beginn an.

via Siliconera, Bildmaterial: Kingdom Hearts III, Square Enix / Disney / Yen Press