Deutsche Verkaufscharts: Ghost of Tsushima kann den PS4-Thron verteidigen

Nachdem man bei GfK Entertainment angesichts der wirklich heißen Tagen offenbar eine kleine Pause eingelegt hatte, gibt es heute mal wieder einen Rückblick auf die vergangene Videospielverkaufswoche. Die letzten öffentlich herausgegebenen Platzierungen datieren vom 23. Juli 2020 – hier hatte Ghost of Tsushima gerade die PS4-Führung übernommen und Paper Mario konnte Animal Crossing vom Thron stoßen.

Ghost of Tsushima, das sich schon im Juli in Deutschland über 100.000 Mal verkaufen konnte, setzte seitdem seinen Höhenflug fort. Auch in der letzten Woche stand es noch an der Spitze der deutschen PS4-Handelscharts. Die kürzlich angekündigte Online-Koop-Erweiterung dürfte für weitere Langzeitmotivation sorgen. Dahinter landet Martial-Arts-Neueinsteiger EA Sports UFC 4. In den Xbox-One-Charts kann EA Sports UFC 4 sogar F1 2020 vom Podium schubsen. In den PS4-Charts landet The Last of Us: Part II auf dem Bronzerang, während in den Xbox-One-Charts GTA V den dritten Platz holt.

In den PC-Charts sind die meistverkauften Handelsspiele einmal mehr Die Sims 4 und der Landwirtschafts-Simulator 19. Und in den Nintendo-Switch-Charts hat Animal Crossing: New Horizons wieder die Spitze erklommen, dahinter fährt Dauerrenner Mario Kart 8 Deluxe ein.

