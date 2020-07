Deutsche Verkaufscharts: Ghost of Tsushima sorgt für die viertstärkste Woche

In der letzten Woche spielte The Last of Us: Part II schon nur noch eine sehr mühselige Rolle an der vordersten Front der deutschen Verkaufscharts. Platz 3 hinter den beiden Verkaufsversionen von F1 2020. In der aktuellen Verkaufswoche wird The Last of Us: Part II von GfK Entertainment gar nicht mehr benannt. Macht aber nichts, denn PS4-Fans haben längst ihren neuen Exklusivkönig in den Händen.

Neueinsteiger Ghost of Tsushima sorgt natürlich für Furore. Der Geist von Tsushima kann sich in seiner Debütwoche auf Platz 1 der deutschen PS4-Handelscharts festsetzen und sorgt wohl zu einem großen Teil dafür, dass es die viertstärkste Verkaufswoche des laufenden Jahres ist. Die „70 Jahre Edition“ von F1 2020 landet auf Platz 2 und dahinter geht die Special Edition von Ghost of Tsushima* auf Rang 3 ins Ziel.

Paper Mario entthront Animal Crossing

Während in den PS4-Charts die Rennsimulation F1 2020 etwas das Tempo rausnehmen musste und auch in den PC-Charts nur noch auf Rang 4 ins Ziel geht, landet das Spiel in den deutschen Xbox-One-Rankings aber dank der „70 Jahre Edition“ und der „Schumacher Deluxe Edition“ trotzdem nochmal eine Doppel-Pole-Position. In den PC-Charts ist Die Sims 4 wieder das meistverkaufte Spiel.

Nachdem Animal Crossing: New Horizons in den Monatscharts von The Last of Us: Part II entthront wurde, muss Tom Nook auch in den wöchentlichen Nintendo-Switch-Charts das Zepter abgeben. An wen, wenn nicht an Super Mario. Paper Mario: The Origami King* landet hier natürlich auf Platz 1. Animal Crossing wird aber Zweiter.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Ghost of Tsushima, Sony / Sucker Punch