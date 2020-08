Atelier Ryza: Gust enthüllt Pläne für eine lebensgroße Ryza-Statue für 25.000 US-Dollar

Die abenteuerlustige Ryza aus Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout hat sich zu einem äußerst populären Charakter gemausert. Als Protagonistin des aktuellen und gleichzeitig erfolgreichsten Atelier-Ablegers, konnte sie SpielerInnen und Fans aus aller Welt für sich gewinnen. Das ging natürlich auch nicht an Entwickler Gust und Publisher Koei Tecmo vorbei.

Lebensgroße Ryza-Statue zu astronomischem Preis

Das Momentum nutzend, schmiedeten die Verantwortlichen neue Pläne um die beliebte Nachwuchs-Alchemistin und diese gaben sie nun dem japanischen Magazin Famitsu gegenüber bekannt. Demnach sei eine lebensgroße Statue von Ryza in Planung, welche von Gust auch gleich auf einigen Bildern präsentiert wird.

So ganz in trockenen Tüchern scheinen diese Vorhaben aber noch nicht zu sein. Das Unternehmen gab an, erst abzuwarten, ob eine entsprechende Nachfrage besteht. Sollten bis zum 30. August 2020 zehn Vorbestellungen eingehen, würde die Produktion eingeleitet. Nur zehn Vorbestellungen sollen ausreichen, um einen Produktionsstart zu rechtfertigen? Ja richtig und das kommt nicht von ungefähr. Eine Statue soll nämlich mit sage und schreibe 25.000 US-Dollar zu Buche schlagen. Dadurch wird sie wohl nur was für Atelier-Fans mit ganz tiefen Taschen.

Ryza stürzt sich in ein zweites Abenteuer

Ryzas Beliebtheit bei den SpielerInnen zieht aber nicht nur astronomisch teure Statuen mit sich. Als erstes Spiel der langjährigen Reihe erhält Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout eine nummerierte Fortsetzung. Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy soll bereits im Winter dieses Jahres erscheinen. Erste Bilder, Videos und Details zu Ryzas zweitem Abenteuer gibt es auch bereits.

via GoNintendo, Bildmaterial: Gust, Koei Tecmo