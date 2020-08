Atelier Ryza 2: Details zu Charakteren, Fähigkeiten und dem neuen Synthesis-System

Koei Tecmo hat heute umfangreiche neue Details zu Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy veröffentlicht. Ihr bekommt einen Blick auf neue Charaktere, Fähigkeiten und vor allem auf das neue Synthesis-System des direkten Nachfolgers zum erfolgreichen Atelier Ryza.

Immer auf der Suche nach neuen Materialien

In Atelier Ryza 2 verlässt Protagonistin Ryza ihre Heimatstadt auf Kurken Island, um die königliche Hauptstadt Ashra-am Baird zu besuchen. Dort möchte Ryza ihren eigenen Atelier-Shop eröffnen und die antiken Ruinen der Gegend erkunden. Damit sie die Mysterien der Ruinen entschlüsselt kann, ist Ryza auf neue Fortbewegungsmöglichkeiten angewiesen: Schwingend, kletternd, kriechend und an diversen Hindernissen vorbei-quetschend durchkämmt sie die alten Stätten.

Manche Fähigkeiten erlernt ihr sehr leicht, für andere wiederum benötigt man die Hilfe der mysteriösen „Emerald Band“, um sich über tückische Risse schwingen zu können. Mit dem „Air Drops“ wiederum kann Ryza in Gewässer eintauchen. Ryza kann auf diese Weise Regionen besuchen, die reich an Materialien sind, die sich perfekt für die Synthesis eignen.

Die Synthesis wurde weiterentwickelt

Die Synthesis ist natürlich ein Kernelement von Atelier Ryza 2. Ryza kann aus den gefundenen Rohmaterialien nützliche Gegenstände für den Kampf, das weitere Sammeln und die Erkundung herstellen. Das „Linkage Synthesis“-System aus dem Vorgängerspiel wurde weiterentwickelt und soll noch mehr Spieltiefe bieten. Neue Waffen, Tools und Medizin warten am Ende der Herstellungskette. Und mit dem „Evolution Link“ können zwei bereits synthetisierte Gegenstände kombiniert werden und durch Hinzufügen eines weiteren Gegenstands ein außergewöhnliches und möglicherweise ganz neues Item erschaffen werden

Alte Freunde und neue Bekanntschaften

Ryza trifft auf ihrer Reise auf ihre alten Freunde wie Tao und Bos, trifft aber auch völlig neue Bekanntschaften. Darunter die höfliche, aber auch zurückhaltende Sherri Glaus, die Tochter eines Aristokraten, die von Tao, Patricia „Patty“ Abelheim und Pattys Vater, Volker Abelheim, einem ehemaligen Ritter der königlichen Familie, gelehrt wird. Clifford Diswell, teils Dieb, teils Schatzjäger, zählt sich ebenfalls zu Sherris Lehrern.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy erscheint am 3. Dezember in Japan. Zunächst auf PlayStation 4 und Nintendo Switch, eine Version für PCs via Steam soll im Januar 2021 folgen. Im Westen ist die Veröffentlichung für Winter geplant. Übrigens: bei Amazon findet ihr Atelier Ryza 2* bereits.

