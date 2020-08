Neuer Trailer zu Kingdom Hearts: Melody of Memory zeigt neue Story-Episode

Seit gestern kennen wir mit dem 13. November 2020 den Veröffentlichungstermin des Rhythmus-Spiels Kingdom Hearts: Melody of Memory. Die Veröffentlichung erfolgt für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Wer Kingdom Hearts: Melody of Memory bis zum 31. Dezember 2020 im PlayStation Store erwirbt, kann ein exklusives PS4-Theme kostenlos erhalten. Heute legt Square Enix einen neuen Trailer vor, der das Spielprinzip im Detail erklärt. Fans dürfen zudem einen interessanten Blick auf die neue Story-Episode werfen.

Mit über 140 Tracks und 20 Charakteren bietet Kingdom Hearts: Melody of Memory Fans die Gelegenheit, ihre Lieblingsmomente der Serie auf ganz neue Art zu erleben. Auch Disney-Charaktere gehören dazu. SpielerInnen treten eine musikalische Reise durch Disney-Welten an und erleben dabei die teils unvergessliche Musik der Kingdom-Hearts-Reihe auf spielerische Weise.

Viele verschiedene Spielmodi erwarten euch

Im Erinnerungstauchgang-Modus spielt ihr Stages aus vergangenen Erinnerungen nach. Im Bosskampf-Modus stellt ihr euch mächtigen Bossen und ihren kraftvollen Attacken! Schließt ihr Stages ab, schaltet ihr nicht nur Songs im Musikspieler frei, sondern auch Story-Videos. Ihr könnt dabei besondere Story-Szenen aus der Serie noch einmal miterleben.

In lokalen und Online-Mehrspielermodi könnt ihr gegen andere Spieler um den Highscore spielen. Exklusiv in der Switch-Version ist der Jeder-gegen-jeden-Modus enthalten, in dem bis zu acht Spieler lokal spielen können. Auch einen Koop-Modus gibt es. Außerdem könnt ihr ein „brandneues Kapitel“ erleben.

Veröffentlichungsdatums-Trailer zu Kingdom Hearts: Melody of Memory

via Gematsu, Bildmaterial: Kingdom Hearts: Melody of Memory, Square Enix, Disney