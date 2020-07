Yakuza Kiwami 2 erscheint am 30. Juli für Xbox One und Windows 10

Yakuza 0 und Yakuza Kiwami erhielten bereits Einzug auf Microsofts Konsole. Nun verkündete Sega, dass auch Yakuza Kiwami 2 am 30. Juli für Xbox One und Windows 10 via Microsoft Store erscheint und darüber hinaus auch via Xbox Game Pass (aktuell mit CrossCode und Soulcalibur VI) für Konsole und PCs verfügbar werden soll.

Der Titel erschien ursprünglich für PlayStation 4 im Dezember 2017 in Japan und im August 2018 im Westen. Eine Version für PCs via Steam folgte im Mai letzten Jahres.

Kein frühzeitiger Ruhestand für Kazuma Kiryu

Die Steam-Übersicht beschreibt Yakuza Kiwami 2 wie folgt:

Kazuma Kiryu dachte, er hätte seine Tage beim Tojo-Clan hinter sich gelassen. Er und seine Ziehtochter Haruka Sawamura hatten sich in den Ruinen früherer Konflikte ein friedliches Leben geschaffen. Doch mit nur einem Schuss wurde ihr Idyll zerschmettert. Yukio Terada, der fünfte Vorsitzende des Tojo-Clans, wurde ermordet. Ein Krieg bahnt sich an und der legendäre Drache von Dojima wird erneut in die Welt hineingezogen, die er ein für alle Mal hinter sich lassen wollte. Kiryu muss sich nach Sotenbori in Osaka begeben, um einen Frieden zwischen den rivalisierenden Clans auszuhandeln. Doch Ryuji Goda, auch als Drache von Kansai bekannt, will einen Krieg – um jeden Preis. In dieser Welt kann es nur einen Drachen geben. Yakuza Kiwami 2 wurde in der Dragon Engine von Grund auf nachgebaut und in die Moderne befördert. Aktualisierte Versionen von allseits beliebten Minispielen wie dem Cabaret-Simulator und dem Clan Creator sind mit am Start, zusammen mit brandneuen Spielen wie ein Arcade-Port von Virtual On, Golfbingo und Toylets. Auch neu dabei ist die „Majima-Saga“, in der Goro Majima in seinem eigenen spielbaren Abenteuer Ereignisse erlebt, die vor der Haupthandlung des Spiels stattfinden.

Ging Yakuza Kiwami 2 an euch vorbei? Unser Test zum Titel hilft euch auf die Sprünge.

Zuletzt berichteten wir übrigens über Yakuza: Like A Dragon, den neuesten Eintrag in die Serie, der seinen Weg zu uns in den Westen findet. Wenn ihr einen Eindruck zum Titel gewinnen möchtet, der nicht nur mit neuem Protagonisten, sondern auch gleich mit einem frischen RPG-Kampfsystem daherkommt, könnt ihr euch hier erstes englischsprachiges Gameplay ansehen.

