Xbox Game Pass im Juli mit CrossCode und Soulcalibur VI

Neuer Monat, neues Line-up für den Xbox Game Pass. Ein paar Tage ist es erst her, dass u. a. mit The Messenger die letzten Juni-Games an den Start gegangen sind. Jetzt schauen Xbox-Fans schon wieder auf die nächsten Spiele. Und die ersten Games des Juli-Line-Ups haben es in sich. Besonderes Highlight ist CrossCode, das am 9. Juli erstmals für Konsolen erscheint und am gleichen Tag schon im Xbox Game Pass ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung steht.

Das futuristische 2D-Action-RPG mit der charmanten Pixelgrafik ist längst mehr als ein Geheimtipp. Xbox-Fans laufen auch nicht Gefahr, das Spiel doppelt zu kaufen. Die in einigen Wochen geplante physische Version von CrossCode* erscheint nämlich nur für Nintendo Switch und PlayStation 4.

Xbox Game Pass – das sind die neuen Games im Juli

1. Juli – Out of the Park Baseball 21 (PC)

1. Juli – Fallout 76 (Konsole & PC)

9. Juli – Soulcalibur VI (Konsole)

9. Juli – CrossCode (Konsole)

Das hat CrossCode zu bieten

CrossCode ist nach sieben Jahren Entwicklungszeit und drei Jahren im Early Access im September 2018 endlich für PCs veröffentlicht worden. Nun folgt die von Fans heiß ersehnte Konsolenversion. Im RPG schauen Spieler Lea über die Schulter, welche sich in ferner Zukunft in ein MMO-Spiel namens CrossWorlds einloggt. Speziell ist, dass Lea nicht nur stumm ist, sondern auch an Gedächtnisschwund leidet.

Spiele-Updates und DLCs:

1. Juli – Minecraft Dungeons: Jungle Awakens

Bereits verfügbar – State of Decay 2: Green Zone & The Plunder Pack

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 15. Juli:

Blazing Chrome (Konsole und PC)

Dead Rising 4 (Konsole und PC)

Timespinner (PC)

Unavowed (PC)

Undertale (PC)

Metal Gear Solid V (Konsole und PC)

Den Xbox Game Pass gibt es in verschiedenen Bezahlmodellen. Der Xbox Game Pass Ultimate ermöglicht euch neben dem Zugang zum Game-Pass-Line-up außerdem auch Zugang zum Programm von Xbox Live Gold.

Der PC-Release-Trailer zu CrossCode

