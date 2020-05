Yakuza: Like a Dragon soll im Westen auch für Xbox Series X, Xbox One und PCs erscheinen

Yakuza: Like a Dragon soll im Westen neben der PlayStation-4-Version auch für Xbox Series X, Xbox One und PCs erscheinen, das gab der japanische Entwickler und Publisher Sega nun im Zuge der kürzlich ausgestrahlten „Inside Xbox“-Folge bekannt. Die Xbox-Versionen sollen außerdem die Smart-Delivery- und Cross-Save-Funktionen beinhalten. Der Titel erschien in Japan bereits am 16. Januar 2020 für PlayStation 4.

Yakuza: Like a Dragon ist der neue Hauptteil der Yakuza-Reihe. Im Mittelpunkt steht nicht mehr Kazuma Kiryu, sondern Ichiban Kasuga. Der ist Dragon-Quest-Fan, mag rundenbasierte Kämpfe, aber offenbar auch Mario Kart und Pokémon.

Yakuza: Like a Dragon soll noch dieses Jahr hierzulande für PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox One und PCs erscheinen. Ein exaktes Erscheinungsdatum für den westlichen Release gibt es jedoch noch nicht. In Japan ist das Spiel bereits erhältlich.

Der offizielle Cinematic-Trailer zu Yakuza: Like a Dragon

via Gematsu, Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega / Ryu Ga Gotoku Studio