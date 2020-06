Yakuza: Like a Dragon zeigt sich mit englischsprachigen Gameplay

Nachdem im Rahmen der letzten »Inside Xbox«-Ausgabe bekannt wurde, dass Yakuza: Like a Dragon auch im Westen veröffentlicht werden soll, gab es nun zum Start von IGNs »Summer of Gaming«-Event ganze 14 Minuten an ersten, englischsprachigen Gameplay-Eindrücken zu bestaunen.

Nachdem Yakuza 6: The Song of Life die Saga um den kühlen, ehrbaren Yakuza, Kazuma Kiryu, zu einem Abschluss führte, übernehmen wir in Yakuza: Like a Dragon die Kontrolle über Kasuga Ichiban. Auf Wunsch seines Patriarchen und gleichzeitiger Hoffnung auf eine Besserstellung innerhalb des Tojo-Clans, bürdet sich der deutlich temperamentvollere »Dragon Quest«-Fan die Anklage für einen Mord auf, den er nicht begangen hat. Als er jedoch nach einer 18-jährigen Haftstrafe wieder auf freiem Fuß ist, muss er feststellen, dass alle Versprechungen Schall und Rauch waren.

Neben einem humorigen, neuen Protagonisten und frischem Yokohama-Setting, stellt dabei das neue rundenbasierte RPG-Kampfsystem in Yakuza: Like a Dragon sicher die größte Neuerung dar.

Yakuza: Like a Dragon soll noch 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X und PCs via Steam erscheinen. Bei Amazon könnt ihr euch Yakuza: Like a Dragon schon in einer noch nicht näher vorgestellten Day One Edition sichern*. Im nachfolgenden Video könnt ihr euch einen Eindruck von den englischen Texten im Titel machen:

via Gematsu, Bildmaterial: Yakuza: Like a Dragon, Sega / Ryu Ga Gotoku Studio