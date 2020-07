Sonntagsfrage: PlayStation 5 oder Xbox Series X – welche Heimkonsole überzeugt euch?

Diesen Herbst erwarten uns nicht nur neue Videospiele, sondern nach langer Wartezeit auch neue Heimkonsolen von Sony und Microsoft. Mittlerweile haben beide Unternehmen ihre Konsolen und dazugehörige Titel für den Launch gezeigt. Bei dem Preis halten sich beide jedoch weiterhin bedeckt. Die Nicht-E3 ist aber auch noch nicht vorbei!

Am Donnerstag veranstaltete Microsoft das Xbox Games Showcase und versuchte tausende ZuschauerInnen mit Halo, Fable und weiteren Informationen zur Xbox Series X zu überzeugen. Doch nicht nur durch ihre Triple A-Spiele will Microsoft punkten. Mit der neuen Heimkonsole und dem Xbox Game Pass lassen sich alle First-Party-Spiele spielen, sie wird abwärtskompatibel sein und so leistungsstark wie nie zuvor.

Demgegenüber steht Sony mit PlayStation 5, die bereits auf eine gute Nutzerbasis und Fans durch die PS4 zurückgreifen können. Das reicht dem japanischen Entwickler jedoch nicht und so präsentierte man vor einem Monat die ersten Spiele wie Horizon Forbidden West und Spider-Man: Miles Morales. Besonders überzeugt ist man bei Sony nicht nur von der Heimkonsole, sondern auch vom Controller, den Geoff Keighley vor kurzem näher vorstellte.

Jede einzelne Information der neuen Heimkonsolen hier aufzuschreiben, würde an dieser Stelle den Rahmen sprengen. Das meiste sollte vermutlich bekannt sein. Daher die Frage an euch: Nach dem bisherigen Stand – Welche der beiden Heimkonsole überzeugt euch derzeit mehr zum Kauf? Gerne auch mit einem Kommentar.



