Professer Layton und die verlorene Zukunft HD erscheint am 13. Juli für Mobilgeräte

Wie Level-5 via Twitter bekanntgab, wird nach Professor Layton und das geheimnisvolle Dorf HD und Professor Layton und die Schatulle der Pandora HD nun auch das dritte Abenteuer des Rätselliebhabers und Gentleman Hershel Layton den Sprung auf die mobilen Endgeräte wagen. Professor Layton und die verlorene Zukunft HD erscheint am 13. Juli 2020 für iOS- und Android-Geräte.

Löst eine Vielzahl von Rätseln, die sich euch während eurer Ermittlungen und Unterhaltungen eröffnen. Entdeckt die Kopfnüsse mithilfe einer intuitiven Touch-Steuerung und löst ein Mysterium, das sich über die Zeit erstreckt.

Nachdem er zahlreiche knallharte Kopfnüsse gelöst hat, erhält der renommierte Archäologe Professor Layton einen recht seltsamen Brief. Der Absender ist niemand anderes als sein Assistent Luke … aber der Brief stammt 10 Jahre aus der Zukunft!

Der „ältere Luke“ steckt in einer Zwickmühle: Das London, das er kennt und liebt, versinkt im absoluten Chaos. Zuerst denkt der Professor, dass Luke ihm einfach nur einen harmlosen Streich spielt, aber dann muss er doch über die furchtbaren Ereignisse der letzten Woche nachdenken …

Es fing an mit der Enthüllungsfeier der ersten Zeitmaschine der Menschheit, an der zahlreiche Berühmtheiten aus dem ganzen Land teilgenommen hatten. Inmitten der Vorführung hatte die Maschine einen Defekt, und das Publikum geriet in eine schreckliche Explosion. Einige der Gäste verschwanden auf mysteriöse Weise spurlos, darunter auch Premierminister Bill Hawks.

Professor Layton wird das Gefühl nicht los, dass die Explosion der Zeitmaschine etwas mit dem Brief zu tun haben könnte, und so zieht er zusammen mit Luke los zum erwähnten Ort, einem Uhrenladen in der Midland Road in Baldwin. So beginnt das vielleicht größte Abenteuer der beiden.