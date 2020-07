PlayStation 5: Der DualSense-Controller im Hands-On-Livestream

Am heutigen Freitag wird uns Geoff Keighley den DualSense-Controller der PlayStation 5 genauer präsentieren. Via Twitter kündigte er nämlich ein Hands-On-Event im Rahmen des Summer Game Fest an, das am 17. Juli um 18:00 Uhr deutscher Zeit ausgestrahlt werden soll. Ihr habt sowohl über YouTube als auch Twitch die Möglichkeit einzuschalten.

Geoff Keighley kann es seinen eigenen Worten zufolge „nicht abwarten, uns von seiner Erfahrung zu berichten.“ Ein Trailer zum DualSense-Controller brachte uns bereits seine Funktionen näher. Einige Entwickler ließen bereits verlauten, von jenen Funktionen Gebrauch zu machen – so etwa Insomniac Games im Falle von Ratchet & Clank: Rift Apart. Wir dürfen also gespannt sein, was Geoff Keighley zusätzlich zu sagen und zeigen hat.

Zuletzt berichteten wir übrigens über Sonys Pläne zur Verdopplung der anfänglich angedachten Produktionsmenge von PlayStation-5-Konsolen.

Der Trailer zum DualSense-Controller

Bildmaterial: Sony