Otomate New Title Party: Livestream findet am 17. Juli statt

Die alljährliche „Otomate Party“ fiel dieses Jahr ins Wasser. Grund dafür waren, wie bei zahlreichen anderen Veranstaltungen, die Entwicklungen rund um die COVID-19-Situation. Stattdessen kündigte Idea Factory einen Livestream an, der nun auch einen Termin hat.

Wie das Unternehmen nämlich kürzlich bekanntgab, soll der „Otomate New Title Party“-Livestream am 17. Juli 2020 um 14 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Die Synchronsprecher Ken’ichi Suzumura, Kōsuke Toriumi und Shōtarō Morikubo werden durch das Event führen.

Neuankündigungen und Updates

Der Titel des Livestreams deutet bereits auf die Ankündigung neuer Titel der romantischen Visual-Novel-Marke hin. Darüber hinaus soll es aber auch Updates zu bereits enthüllten Titeln geben. Wir können also mit neuen Nachrichten zu Alice in the Country of Spades ~Wonderful White World~ / ~Wonderful Black World~, Time Device Apocalypse oder auch Piofiore no Banshou –Episodio 1926- rechnen.

Otome-Nachschub für den Westen im Herbst

SpielerInnen hierzulande dürfen sich übrigens im Herbst über die westlichen Veröffentlichungen von Piofiore: Fated Memories und Café Enchanté freuen. Die beiden Otome-Visual-Novel sollen für Nintendo Switch erscheinen und können bereits über Amazon vorbestellt werden.

via Siliconera, Bildmaterial: Piofiore: Fated Memories, Aksys Games, Idea Factory, Design Factory / Otomate