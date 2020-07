Kemco RPG Selection Vol. 5 erscheint am 29. Oktober in Japan für PlayStation 4

Der japanische Publisher Kemco hat angekündigt, dass die Kemco RPG Selection Vol. 5 in Japan zum 29. Oktober 2020 für PlayStation 4 verfügbar werden soll. Die physische Collection soll abermals mit 4.280 Yen zu Buche schlagen. Das erste Volume der Kemco RPG Selection wurde bereits im Juli 2018, das zweite im März 2019 und das dritte im Januar 2020 in Japan veröffentlicht. Die vierte Ausgabe soll in Japan am 30. Juli 2020 erscheinen.

Wie auch schon die bisherigen Ausgaben der Kemco RPG Selection, enthält auch Vol. 5 vier RPG-Titel aus dem Hause Kemco. Alle vier Spiele sind hierzulande übrigens schon digital für Nintendo Switch erhältlich.

Die Titel der Kemco RPG Selection Vol. 5

Die physische Version der fünften RPG-Selection liegt momentan noch nicht zur Vorbestellung vor.

Bei Interesse könnt ihr aber zur Kemco RPG Selection Vol. 4 greifen, die über Play-Asia* oder Amazon Japan* vorbestellt werden kann.

via Gematsu, Bildmaterial: Kemco RPG Selection Vol. 5, Kemco