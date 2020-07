Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition erscheint für Xbox One, PS4 und PCs

Im Vorfeld des heutigen Xbox Games Showcase, meldete sich Yuji Horii, der Schöpfer der Dragon-Quest-Reihe zu Wort. Er gab bekannt, dass Dragon Quest XI S: Streiter des Schicksals – Definitive Edition zum 4. Dezember 2020 für Xbox One und PCs via Microsoft Store und Steam erscheinen soll. Auch über den Xbox Game Pass soll der Titel verfügbar werden. Square Enix ergänzte ferner, dass die „Definitive Edition“ des JRPG zudem für PlayStation 4 erscheint.

Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals erschien ursprünglich für PlayStation 4 und 3DS im Juli 2017 in Japan. Die weltweite Veröffentlichung folgte im September 2018 und umfasste eine zusätzliche PC-Version. Im September 2019 erschien der Titel dann in der besagten Definitive Edition für Nintendo Switch.

Das bietet die Definitive Edition von Dragon Quest XI

So beschreibt Nintendo den Titel:

In Dragon Quest XI schlüpfen SpielerInnen in die Rolle des Lichtbringers. Dieser ist der Nachfahre eines legendären Helden, der in grauer Vorzeit die Mächte der Dunkelheit besiegte. An eurer Seite findet ihr charmante Gefährten für die weite Reise, um die Welt vor einer schattenhaften Bedrohung zu retten.

Zusätzlich den kompletten Inhalten des Originalspiels bietet die Definitive Edition eine Vielzahl neuer Funktionen. SpielerInnen können zwischen HD-Grafik und 16-Bit-Nostalgie wechseln, Nebenmissionen in den Welten vergangener „Dragon Quest“-Abenteuer bestreiten, charakterbezogene Nebenhandlungen erleben und den neuen orchestrierten Soundtrack genießen.

Der Trailer zu Dragon Quest XI S:

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Quest XI, Nintendo, Square Enix