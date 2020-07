DigiWelt aufgepasst: Neuigkeiten rund um Digimon in den nächsten Tagen

Fans dürfen sich auf gleich zwei kommende Liveshows zum Thema Digimon freuen. Bei der ersten Show handelt es sich um die DigiFes 2020 Online, in der spezielle Videos und Gespräche sowie Videos und vieles mehr zu sehen sein werden. Fans hoffen natürlich auf Neuigkeiten zu Digimon Adventure: Ψ und Digimon Survive.

Neuigkeiten zu Digimon Adventure?

Stattfinden soll die DigiFes 2020 Online am 1. August um 11:00 Uhr deutscher Zeit. Ihr könnt den Livestream auf beim offiziellen Youtube-Kanal von Toei Animation verfolgen. Das Animestudio ist zur Zeit unter anderen für den Anime Digimon Adventure: Ψ zuständig, der Neuerzählung von Digimon Adventure, welches vor über 20 Jahren seine Erstausstrahlung erlebte.

Bei der zweiten Show handelt es sich um einen Livestream mit dem Titel DigiNavi: Digimon News Navigation. Der Stream soll euch das neuste Digimon-Merchandise, Anime-Neuigkeiten und eine besondere Ankündigung am Ende zeigen. Spätestens bei der zweiten Show dürfte man wohl Neuigkeiten zum Digimon Adventure Reboot erwarten.

Agumon soll in der Show ebenfalls einen Auftritt haben. Zumindest in der Form der Synchronsprecherin Chika Sakamoto. Die DigiNavi findet am 17. Juli um 13:00 Uhr deutscher Zeit statt und kann auf Youtube, LINE, Twitter und Niconico angesehen werden.

Und was ist mit Digimon Survive?

Digimon-Fans müssen schon eine ganze Weile auf die nächste Videospiel-Adaption zur Serie warten. Zu Digimon Survive gab es in diesem Jahr kaum Neuigkeiten. Es gab sogar Meldungen um eine Verschiebung, die Bandai Namco aber dementierte. Das Spiel sei immer noch für 2020 geplant. Das ist nun schon wieder einige Wochen her. Wenn Digimon Survive tatsächlich noch in diesem Jahr erscheinen sollte, dann wird die PR-Maschine wohl bald Fahrt aufnehmen. Schon bei den beiden nächsten Events? Mal sehen!

In Digimon Survive verschlägt es Momotsuka Takuma und seine Freunde während eines Ferienlagers in eine andere Welt. Dort stoßen sie auf mysteriöse Monster, die Digimon! Digimon Survive schlägt dabei spielerisch durchaus in eine andere Kerbe als die letzten Serienteile. Denn es wird ein Taktik-RPG. Kämpfe werden in 2D ausgetragen, während die Geschichte in Visual-Novel-Optik erzählt wird.

via Gematsu, Bildmaterial: Digimon, Bandai