Digimon Adventure: Ψ schickt Digimon-Fans zurück zu den Ursprüngen

In der nächsten Spring-Season geht es für Anime-Fans zurück in die Digiwelt. Das dürfte auch die ältesten Digimon-Fans unter euch interessieren, denn der neue Anime Digimon Adventure: Ψ ist ein Reboot, dessen Design an die Ur-Serie von 1999 angelehnt ist.

Das zeigen auch die ersten Illustrationen zu Tai und Agumon. Inhaltlich spielt der neue Anime noch vor Tais Reise ins Sommercamp. Noch während seinen Vorbereitungen ereilt Tokyo eine große Netzwerkstörung. Tai versucht seine in einem Zug liegen gebliebene Familie zu retten und landet in der Digiwelt.

Der japanische TV-Sender Fuji TV wird die neue Reihe jeden Sonntag um 9 Uhr morgens ausstrahlen, einen ersten Teaser seht ihr unten. Die Regie übernimmt dabei Masato Mitsuka und für die Story zeichnet sich Atsuhiro Tomioka (Pokémon X & Y) verantwortlich. Begleitend zum Anime wird in Japan auch ein neues Kartenspiel veröffentlicht. Wann und ob Anime und Kartenspiel hierzulande erscheinen, ist noch offen.

via Ninotaku, Bildmaterial: Digimon Adventure: Ψ, Toei Animation