Digimon Survive: Neue Screenshots zeigen mysteriöses Mädchen

In den letzten Tagen gab es ein paar Irritationen um Digimon Survive und eine mögliche Verschiebung. Ursprung war, dass die Famitsu in ihrer vorletzten Ausgabe den Veröffentlichungstermin von 2020 auf „TBA“ geändert hat. Mitunter war zu lesen, Bandai Namco wolle das Spiel noch einmal komplett umkrempeln. Bandai Namco dementierte später die Verschiebung und die Famitsu listet Digimon Survive in ihrer aktuellen Ausgabe auch wieder für 2020.

Kein schlechter Zeitpunkt also, um auch einige neue Infos zu Digimon Survive zu veröffentlichen. Bandai Namco tat genau das und präsentiert auf neuen Bildern den neuen Charakter Miu Shinonome und ihr Partner-Digimon Syakomon. Sie lebt in der Gegend, in der auch das außerschulische Feriencamp stattfindet. Von ihr erfahren Saki und die anderen von einem verbotenen Schrein. Sie wird als mysteriöses Mädchen beschrieben, das andere mit ihrem Verhalten schon mal aus der Bahn werfen kann.

Während einem Ferienlager werden Momotsuka Takuma und seine Freunde in eine andere Welt mit mysteriösen Monstern, den Digimon, gezogen. SpielerInnen werden in diesem neuem Survival/Taktik-RPG vielen Herausforderungen ausgesetzt sein und starke Gegner bekämpfen. Entscheidungen, die man während des Spielverlaufs trifft, können sich kritisch auf die Entwicklung des eigenen Monsters und sogar die gesamte Geschichte auswirken!

Die Charaktere von Digimon Survive wurden von Uichi Ukumo designt, die Musik von Tomoki Miyoshi komponiert. Die Kämpfe werden in 2D ausgetragen, und zwar in einem taktischen Kampfsystem, was für die Digimon-Serie durchaus neu ist. Die Unterhaltungen finden in Visual-Novel-Optik mit 2D-Illustrationen statt.

Digimon Survive wird 2020 für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs erscheinen.

via Gematsu, Bildmaterial: Digimon Survive, Bandai Namco / Witchcraft