Death Come True erscheint am 17. Juli auch für PCs via Steam

Wie Izanagi Games via Twitter mitteilte, soll die PC-Version von Death Come True via Steam am 17. Juli verfügbar werden. Nintendo-Switch- und Mobilgerät-Besitzer dürfen bereits seit dem 25. Juni in den Full-Motion-Titel von Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka eintauchen. Eine Version für PlayStation 4 ist auch geplant, ein Veröffentlichungsdatum ist hier allerdings noch nicht bekannt.

Ohne Erinnerungen, aber in Kontrolle über die Zeit

Die Handlung von Death Come True ist in einem Hotel angesiedelt, in dem sich Protagonist Makoto Karaki wiederfindet. Dieser wird als Serienmörder gesucht – ein Umstand, den der an Amnesie leidende Held kaum einordnen kann. Im Spielverlauf gilt es herauszufinden, welcher Partei Karaki trauen kann und welche ihm an den Kragen will. Praktisch dabei ist, dass er über eine Fähigkeit verfügt, die Zeit zurückzudrehen, sobald er stirbt. So tastet sich Karaki nach und nach an die Wahrheit heran.

Was ist passiert? Langsam tasten wir uns an die Wahrheit heran…

In die Rollen der Figuren schlüpfen dabei diverse japanische Schauspieler:

Für die musikalische Untermalung zeigt sich indes Masafumi Takada verantwortlich, der neben der Danganronpa-Serie auch die Musik für Titel wie The Evil Within und Killer 7 komponierte. Neben der japanischen Sprachausgabe umfasst Death Come True Untertitel in Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Chinesisch, Koreanisch, Thailändisch und Vietnamesisch.

Bald erscheint übrigens auch unser Test zu Death Come True – ihr dürft gespannt sein.

Death Come True für Steam am 17. Juli

Das Full-Motion-Abenteuer ist für Nintendo Switch, Android und iOS bereits erhältlich und bietet u. a. deutsche Untertitel. Death Come True erscheint am 17. Juli für PC-Steam. Eine Version für PlayStation 4 ist ebenfalls noch geplant.

Der letzte Trailer zu Death Come True

via Gematsu, Bildmaterial: Death Come True, Izanagi Games / Too Kyo Games