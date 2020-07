Haven erscheint auch für PlayStation 5 und zeigt sich in neuem Trailer

Das vor allem vom Grafikstil hervorstechende Haven wurde inzwischen auch noch für PlayStation 5 angekündigt. Somit erscheint Haven noch in diesem Jahr für PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One (im Game Pass) und bei Steam. Zu dieser Information gibt es auch den neuen „Free Glide“-Trailer, welcher neben dieser charakteristischen Fortbewegungsmöglichkeit jedoch auch einige Einblicke in die Kämpfe bietet. Ebenfalls in einem besonderen Stil präsentierte sich zuletzt der Eröffnungsfilm.

Ihr spielt das Abenteuer entweder alleine oder in einem Koop-Modus. Im Kern ist Haven aber ein Einzelspielertitel. Das Videospiel erzählt euch von einer alltäglichen Liebe und dem Verstoß gegen die Regeln. Das nun ruhige und entspannte Haven stammt von The Game Bakers, welche auch für das Boss-Action-Spektakel Furi bekannt sind. Was für ein Gegensatz! Zu den Design-Entscheidungen könnt ihr im PlayStation Blog einen interessanten Beitrag lesen.

Wir konnten Haven bei der Gamescom anspielen.

Yu und Kay sind auf einen vergessenen Planeten geflohen. Spielt die zwei Liebenden, die sich auf einer unbekannten Welt niederlassen. Überlebt gemeinsam, gleitet über die Ebenen, schlagt ein Lager auf, stellt den Planeten wieder her und kämpft, wenn es nötig wird. Alles, was zählt, ist, dass ihr zusammenbleibt.

via Gematsu, Bildmaterial: Haven, The Game Bakers