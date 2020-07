KonoSuba: Love for this Tempting Attire mit dem Debüt-Trailer

Mages hat den Debüt-Trailer zu KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Love for this Tempting Attire veröffentlicht. Ihr findet diesen weiter unten. Darin sehen wir auch das Shoot ’em up, welches Vorbesteller als Bonus-Spiel erhalten. Dieses hört auf den Namen KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Kazuma’s Jump Out Adventure!, wobei Spieler Kazuma, Aqua, Megumin, Darkness, Yunyun und Chris steuern. Die Geschichte und die sechs Level sind von der zweiten Staffel des TV-Animes und vom Film inspiriert. Eine Besonderheit ist die Unterstützung von Anaglyph 3D, in der limitieren Edition liegt eine entsprechende Brille bei.

KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Love for this Tempting Attire

In KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Love for this Tempting Attire finden Kazuma und seine Gefährten eine schwarze Steintafel. Damit können Kleider hergestellt werden. So fangen aber die Probleme an. Zunächst wird die Gruppe des Diebstahls beschuldigt und aus dem Königreich verbannt. Zudem lastet auf der Steintafel ein Fluch, welcher die eigenen Begierden ins Gegenteil verkehrt und so die Charaktere verändert. Um den Fluch zu brechen, muss Kazuma Kleider herstellen, welche die Begierden befriedigen.

Dazu gilt es, Aufträge zu erledigen und so Materialien zu sammeln. Wer entsprechende Outfits nicht rechtzeitig produzieren kann, sieht ein Game Over. Neben der Gruppe um Kazuma, Aqua, Megumi und Darkness kommen im Spiel auch Charaktere wie Wiz, Yunyun, Chris, Sena und Vanir vor. Die Gespräche sind voll vertont und natürlich kann man die Charaktere auch in den erschaffenen Outfits betrachten.

KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Love for this Tempting Attire erscheint für PlayStation 4 und Nintendo Switch in Japan am 24. September.

Erst kürzlich wurde die Neuauflage KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Labyrinth of Hope and the Gathering of Adventurers! Plus angekündigt. Dabei handelt es sich um ein anderes Projekt, welches in Japan am 27. August erscheint. Für den Westen sind beide Spiele noch nicht angekündigt.

Trailer zu KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Love for this Tempting Attire

via Gematsu, (2), Bildmaterial: KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! Love for this Tempting Attire, Mages, 5pb.