Die meistverkauften Spiele im Mai: Animal Crossing dominiert dritten Monat in Folge

Der deutsche Branchenverband game e.V. hat die offiziellen Top 20 der deutschen Konsolen- und PC-Charts im Mai veröffentlicht. Im Gegensatz zu den wöchentlich ausgegebenen öffentlichen Chartsplatzierungen vermischt man in dieser Topliste alle PC- und Konsolenveröffentlichungen zu plattformübergreifenden Charts. Es ergibt sich also ein stimmigeres Gesamtbild, wenn auch ohne konkrete Zahlen. Außerdem basieren die Charts nur auf physischen Erhebungen und Hochrechnungen.

Wenig überraschend kann im Mai Tom Nook mit seinem Animal Crossing: New Horizons die Spitze der Charts in Deutschland verteidigen. Das Switch-Spiel ist somit den dritten Monat in Folge das meistverkaufte Videospiel im deutschen Handel. Im Juni wird diese Erfolgsgeschichte wohl ein vorläufiges Ende finden, denn The Last of Us: Part II wird höchstwahrscheinlich den Thron besteigen.

Im Mai fehlte es an den ganz großen Neueinsteigern. Die auf dem Papier größte Veröffentlichung war wohl Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. Doch dabei handelt es sich – auch auf dem Papier – nicht nur um ein etwas nischiges JRPG, sondern auch um ein HD-Remaster und um ein Spiel, das nur für ein System erschienen ist. Unter diesen Gesichtspunkten ist der Einstieg auf Platz 4 der Charts wohl aller Ehren wert.

via GfK, Bildmaterial: Animal Crossing: New Horizons, Nintendo