Death Come True: Neuer Trailer stimmt auf die Veröffentlichung des Full-Motion-Abenteuers ein

Wie wir kürzlich berichteten, soll am 25. Juni das von Too Kyo Games entwickelte Full-Motion-Abenteuer Death Come True für Nintendo Switch, iOS und Android erscheinen. Dem näher rückenden Erscheinungsdatum entsprechend, veröffentlichte Publisher Izanagi Games nun einen neuen Trailer sowie Screenshots zum Titel.

Das von Danganronpa-Schöpfer Kazutaka Kodaka erdachte Death Come True spielt in einem Hotel, in dem sich Protagonist Makoto Karaki wiederfindet. Dieser wird als Serienmörder gesucht – ein Umstand, den der an Amnesie leidende Held kaum einordnen kann. Im Spielverlauf gilt es herauszufinden, welcher Partei Karaki trauen kann und welche ihm an den Kragen will. Praktisch dabei ist, dass er über eine Fähigkeit verfügt, die Zeit zurückzudrehen, sobald er stirbt. So tastet sich Karaki nach und nach an die Wahrheit heran.

Death Come True konnte in der aktuellen Ausgabe der japanischen Famitsu, stolze 36/40 Punkten ergattern. Solltet ihr nun interessiert sein, aber eine Sprachbarriere befürchten, seid beruhigt: das Full-Motion-Abenteuer wird zur Veröffentlichung neben japanischen, englischen, französischen, italienischen, spanischen, koreanischen und einfachen wie traditionell-chinesischen, auch deutsche Bildschirmtexte bieten. Da sollte für jeden was dabei sein.

Death Come True erscheint weltweit am 25. Juni für Nintendo Switch, iOS und Android. Versionen für PlayStation 4 und PCs sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Nachfolgend der neue Trailer und die Screenshots:

via Gematsu, Bildmaterial: Death Come True, Izanagi Games / Too Kyo Games