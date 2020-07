Crash Bandicoot 4: It’s About Time präsentiert sich in umfangreichen Gameplay-Eindrücken

Vor einigen Wochen ließ Paul Yan von Toys for Bob den Dachs aus dem Sack. Im Rahmen eines „Summer Game Fest“-Livestreams kündigte er mit Crash Bandicoot 4: It’s About Time ein brandneues Abenteuer des verrückten Beuteldachs an, das am 2. Oktober 2020 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll.

Preview-Berichte und Gameplay-Eindrücke

Die Kollegen von Destructoid, Famitsu, Game Informer, GameSpot, GamesRadar, IGN und USgamer hatten – neben weiteren Outlets – bereits die Gelegenheit, einen ausgiebigen Blick in das kommende Jump’n’Run zu werfen. Neben Preview-Berichten, veröffentlichten sie auch Gameplay-Eindrücke. Diese zeigen die Level „Snow Way Out“ und „Dino Dash“. Auch der spielbare Halunke Dr. Neo Cortex präsentiert sich im Bewegtbild.

Zuletzt berichteten wir über ein Gameplay-Video, das ein Level aus Crash Bandicoot 4 im Piraten-Design vorstellt. Falls euch das alles schon überzeugt, könnt ihr euch Crash Bandicoot 4 bereits bei Amazon vorbestellen. Dort winkt euch als Vorbestellerbonus übrigens ein Crash-Jutebeutel*.

Die Quantum-Masken bringen neue Spielmechaniken

Crash Bandicoot 4 soll allem treu bleiben, was die Jump ’n‘ Runs seinerzeit so beliebt machte. Gleichzeitig sorgt es auch für neuen Schwung durch frische Mechaniken. Neben der Möglichkeit zum Wandlaufen, Railgrinden und Seilschwingen, kommen hierbei vor allem die Quantum-Masken ins Spiel, welche Crash und Coco frische Tricks an die Hand geben.

Nutzen SpielerInnen etwa die Kräfte von Kupuna-Wa, der Zeitmaske, können sie die Zeit verlangsamen und präzise Sprünge vornehmen. Ika-Ika (die Schwerkraftmaske) hingegen lässt SpielerInnen die Gesetze der Physik außer Kraft setzen, sodass sie etwa kopfüber an der Decke entlanghüpfen können.

via Gematsu, Bildmaterial: Crash Bandicoot 4: It’s About Time, Activision / Toys for Bob