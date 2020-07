Bandai Namco kündigt vier weitere Livestreams an

Der Ableger von Bandai Namco in Südostasien hat vier weitere Livestreams unter dem Label Bandai Namco Entertainment Fun Live angekündigt. Dabei zeigt man diverse aktuelle und zukünftige Spiele. Damit ergänzt man unter anderem auch die Play Anime Live, welche ebenfalls bald ausgestrahlt wird.

Die Ausstrahlungen gehen jeweils um 14:00 Uhr MESZ über die Bühne. Am 17. Juli zeigt man Jump Force Deluxe Edition (Switch) und Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4, Switch, PC), am 19. Juli folgen Doraemon: Story of Seasons (PS4), The Dark Pictures Anthology: Little Hope (PS4, Xbox One, PC – Trailer), Fast & Furious Crossroads (PS4, Xbox One, PC) sowie Little Nightmares II (PS4, Xbox One, Switch, PC – Trailer).

Für den 21. Juli sind Mobile Suit Gundam: Extreme VS. Maxiboost ON (PS4) und Sword Art Online: Alicization Lycoris (PS4, Xbox One, PC) angekündigt, den Abschluss bilden am 24. Juli Project CARS 3 (PS4, Xbox One, PC – Trailer) und Scarlet Nexus (PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC).

Welche Streams demnächst noch anstehen, seht ihr in unserer Übersicht.

via Gematsu, Bildmaterial: Bandai Namco