Xbox Game Pass im Juni weiterhin mit The Messenger und Streets of Rogue

Microsoft hat das weitere Line-up für den Xbox Game Pass im Juni vorgestellt. Nachdem in diesem Monat bereits Spiele wie Kingdom Hearts HD 1.5 & 2.5 HD oder No Man’s Sky enthalten waren, folgen noch im Juni beispielsweise Observation oder The Messenger. Letzteres ist einigermaßen „aktuell“, erhält es doch mit dem schönen Sea of Stars eine Prequel-Story. Die neu angekündigten Spiele lesen sich wie folgt:

Neu im Xbox Game Pass für Konsole und PC (Beta):

Jetzt verfügbar – West of Dead (Konsole & PC, ID@Xbox)

Jetzt verfügbar – Night Call (Konsole, ID@Xbox)

25. Juni – Observation (Konsole & PC, ID@Xbox)

25. Juni – Streets of Rogue (Konsole, ID@Xbox)

25. Juni – The Messenger (Konsole, ID@Xbox)

Spiele-Updates und DLCs:

Jetzt verfügbar – Cities: Skylines – Green Cities DLC

Jetzt verfügbar – Minecraft Nether Update

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass am 30. Juni:

Battlefleet Gothic: Armada (PC)

Die for Valhalla! (PC)

Life is Strange 2 (Konsole)

Metal Slug X (Konsole & PC)

Metro Exodus (Konsole & PC)

Neon Chrome (Konsole & PC)

Shadow Tactics: Blades of the Shogun (Konsole & PC)

SteamWorld Dig 2 (Konsole & PC)

The Flame in the Flood (Konsole & PC)

Den Xbox Game Pass gibt es in verschiedenen Bezahlmodellen. Der Xbox Game Pass Ultimate ermöglicht euch neben dem Zugang zum Game-Pass-Line-up auch Zugang zum Programm von Xbox Live Gold.