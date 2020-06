Deutsche Verkaufscharts: The Last of Us: Part II sorgt für bisher stärkste Verkaufswoche

Heiß her gehts zum Sommeranfang in den offiziellen deutschen Games-Handelscharts. Na klar, The Last of Us: Part II ist endlich erschienen*. Der Kracher von Naughty Dog steigt natürlich auch auf Platz 1 der PS4-Charts ein. Mit der Special Edition holt das Spiel außerdem auch noch Platz 2 und damit die Doppel-Pole.

Marktforscher GfK Entertainment, die wöchentlich die Charts zusammenstellen, errechnete die bisher stärkste Verkaufswoche auf dem physischen Gamesmarkt in diesem Jahr. Auch Desperados III* hat daran zumindest einen Anteil. In den PS4-Charts landet das Wildwest-Abenteuer auf Platz 5.

In den Xbox-One-Charts steigt Desperados III vom deutschen Entwickler Mimimi Games sogar auf Platz 3 ein. Hier muss es sich nur GTA V Premium Edition (Platz 1) und Ori and the Will of the Wisps geschlagen geben. In den PC-Charts landet Desperados III auf Platz 2 hinter Die Sims 4.

In den Nintendo-Switch-Charts passiert nicht viel. Liegt vor allem daran, dass die Multiplattform-Neueinsteiger nicht für die Nintendo-Konsole erscheinen. Hier dreht Animal Crossing: New Horizons weiterhin auf Platz 1 seine Runden. Dahinter geht Mario Kart 8 Deluxe ins Ziel.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: The Last of Us Part II, Sony / Naughty Dog