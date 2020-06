Visual Novel Ai Kiss erscheint in Japan für PS4 und Vita

Wie verschiedene japanische Händler-Listings verraten, möchte Publisher Entergram die romantische Visual Novel Ai Kiss für PlayStation 4 und PS Vita am 24. September 2020 in Japan veröffentlichen. Das von Giga entwickelte Spiel erschien bereits im Oktober 2019 für PCs in Japan. Von einer westlichen Veröffentlichung war bis jetzt nicht die Rede.

Für 10.000 Yen wird eine Limited Edition geben, sie beinhaltet:

Wandteppich im B2-Format „Sommer Date mit An Sakurada“

Acryl-Schlüssenanhänger mit den Saegusa-Schwestern

Vocal-Song-CD „Jumpin’ Kiss+“

Soundtrack-CD „Houkago Natural Make“

Spezielle „Mini-Replica-Illustration-Card“ von Ayame Saegusa

Kunstschul-Romantik

Der Protagonist Ren Ikenaga kehrt nach einigen Jahren der Abwesenheit in seine Heimatstadt zurück, um die private Kunstschule Arimori besuchen zu können. Am ersten Schultag begegnet der dabei den Saegusa-Zwillingsschwestern, mit denen er in seiner Kindheit verschiedene Bilder gemalt hat. Überrascht von ihrer Veränderung seit Kindheitstagen, möchte die Beziehung zu den beiden wieder zu dem machen, was sie einst war.

Die beiden sind nicht genug, da er noch Junko Kanno begegnet, welche bereits im dritten Schuljahr ist und ein sehr merkwürdiges Thema in ihren Kunstwerken zu haben scheint. Auch An Sakurada aus dem zweiten Jahr ist ein neues Gesicht, dem er begegnet. Sie interessiert sich für Subkulturen und Bühnendesign. Neben den Zwillingen tragen auch diese beiden dazu bei, dass Ren eine turbulente Zeit erwartet.

via Gematsu, Bildmaterial: Ai Kiss, Entergram / Giga