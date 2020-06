Vinsmoke Judge ist der dritte DLC-Kämpfer in One Piece: Pirate Warriors 4

Seit dem 27. März können sich Fans der bunten Strohhut-Piraten nun schon in One Piece: Pirate Warriors 4 austoben und dabei in die Haut zahlreicher Charaktere der beliebten Manga- und Anime-Vorlage schlüpfen. Schon im Vorfeld war dabei bekannt, dass es nicht bei den 43 spielbaren Streitern bleiben wird, sondern im Rahmen kostenpflichtiger Charakter-Pakete neun weitere KämpferInnen künftig ihren Weg ins Spiel finden werden.

Nachdem wir mit Charlotte Smoothie und Charlotte Cracker bereits über die ersten beiden Neuzugänge berichteten, kündigte Publisher Bandai Namco nun mit Vinsmoke Judge den nächsten Kämpferzuwachs an. Der stämmige Oberbefehlshaber der Germa-66-Armee wird dabei neben den beiden Charlottes Teil des ersten Charakter-Pakets sein.

In Elektrizität gehüllt

Vinsmoke Judge stürmt in Elektrizität gehüllt auf seine Feinde zu und zeichnet sich zudem durch weitreichende Angriffe mit seinem Speer aus. Screenshots oder Gameplay-Eindrücke vom hochgewachsenen Neuzugang bleibt uns Bandai Namco zu diesem Zeitpunkt noch schuldig.

Das erste Charakter-Paket soll im Sommer 2020 verfügbar werden. Falls ihr euch bis dahin noch unsicher seid, ob ihr euch mit ins Getümmel stürzen möchtet, könnt ihr euch nochmal unseren Test zu One Piece: Pirate Warriors 4 zu Gemüte führen.

One Piece: Pirate Warriors 4 ist für PlayStation 4, Xbox One, Switch und PCs via Steam erhältlich.

via Gematsu, Bildmaterial: One Piece (Anime) / Toei Animation