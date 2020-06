One Piece Pirate Warriors 4: Erste Bilder zeigen Charlotte Cracker

Seit dem 27. März können sich Fans der bunten Strohhut-Piraten nun schon in One Piece: Pirate Warriors 4 austoben und dabei in die Haut zahlreicher Charaktere der beliebten Manga- und Anime-Vorlage schlüpfen. Schon im Vorfeld war dabei bekannt, dass es nicht bei den 43 spielbaren Streitern bleiben wird, sondern im Rahmen kostenpflichtiger Charakter-Pakete neun weitere KämpferInnen künftig ihren Weg ins Spiel finden werden.

Nachdem wir mit Charlotte Smoothie bereits über den ersten Neuzugang berichteten, gesellt sich nun das nächste Mitglied der Charlotte-Familie zu der breiten Kämpferriege: Charlotte Cracker. Cracker wird dabei als Geschwindigkeits-fokussierter Kampftyp beschrieben, welcher seine Teufelskräfte nutzt, um Keks-Soldaten zu erschaffen, die für ihn in den Kampf ziehen.

Nachdem die aktuelle Ausgabe des japanischen Magazins Weekly Jump den Keks-Kommandeur enthüllte, veröffentlichte Bandai Namco nun auch erste Screenshots. Charlotte Cracker und Charlotte Smoothie sollen im Rahmen des ersten Charakter-Pakets im Sommer 2020 verfügbar werden. Falls ihr euch bis dahin noch unsicher seid, ob ihr euch mit ins Getümmel stürzen möchtet, könnt ihr euch nochmal unseren Test zu One Piece: Pirate Warriors 4 zu Gemüte führen.

via Gematsu, Bildmaterial: One Piece: Pirate Warriors 4, Bandai Namco / Koei Tecmo, Omega Force