Square Enix hat The World Ends with You The Animation angekündigt. Mehr Details gibt es dazu noch nicht, aber auf der kommenden Anime Expo Lite 2020 vom 3. und 4. Juli wird man das Projekt vorstellen. Wir erinnern uns an das Key-Artwork der Veranstaltung, welches bereits The World Ends with You zeigte und deshalb für Aufmerksamkeit sorgte.

Wir halten euch über diese und weitere Veranstaltungen in unserer Übersicht auf dem Laufenden.

via Gematsu, Bildmaterial: The World Ends with You The Animation, Square Enix